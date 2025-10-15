پخش زنده
امروز: -
نمونه دوم ماهواره ناهید ۲ و ماهواره پارس تا اوائل دی ماه با پرتابگر ایرانی به فضا خواهند رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در حاشیه نشست با استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی و شهری استان اصفهان گفت: تا پایان فصل پاییز نمونه دوم ماهواره ارتباطی ناهید ۲ با پرتابگر داخلی به فضا پرتاب میشود.
وحید یزدانیان با بیان این که پرتاب پرتعداد ماهوارههای تمام ایرانی در اولویت و اجرا است، افزود: در دی ماه امسال هم ماهواره سنجشی پارس پرتاب خواهد شد.
وی تصریح کرد: امروز امکان طراحی و ساخت ۱۰۰ درصدی ماهوارههای بومی فراهم شده که مسیری روشن برای رسیدن به مدار ۳۶ هزار کیلومتری است.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اضافه کرد: ظرفیتهای پژوهشگاه فضایی ایران با ارائه تصاویر به روز و در لحظه از ماهوارههای تمام ایرانی با قدرت تفکیک یک متر و یک دهم هزینه تصاویر ماهواره هلی خارجی در خدمت زندگی و معیشت مردم است.
یزدانیان افزود: ماهوارههای سنجشی و ارتباطی ایران امروز در پایشهای محیط زیستی و مدیریت منابع آب و توسعه شهری راهگشا است.