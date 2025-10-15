به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این ستاد دستگاه‌های اجرایی استان اعلام آمادگی خود را برای مشارکت همه جانبه اعلام کردند و با هم اندیشی و ارائه پیشنهاد‌های خود نظیر تخصیص سالن؛ ایجاد برق اضطراری در سالن ها؛ روان سازی ترافیک در روز‌های اجرای جشنواره؛ نصب بنر و چاپ بروشور برای معرفی استان؛ برپایی کارگاه‌های آموزش تئاتر برای دانش آموزان و پخش زنده مراسم افتتاحیه و اختتامیه؛ به هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره تأکید کردند.

استاندار همدان در این نشست با بیان اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باید یک پیوست فرهنگی داشته باشد و به عنوان ابزار انتقال فرهنگ کمک کند، گفت: شکل گیری افکار از همان سنین کودکی شکل می‌گیرد.

به پیشنهاد استاندار همدان مقرر شد در ایام برگزاری جشنواره در زمینی که در نظر گرفته شود کلنگ احداث پارک تخصصی کودک نیز بر زمین زده شود.

کسب رتبه برتر دستگاه‌های اجرایی استان نیز خبر مهم دیگری بود که استاندار همدان در این ستاد اعلام کرد و گفت: بنا بر نظر سنجی دولتی که انجام شد، دستگاه‌های اجرایی استان همدان به همراه استان قم رتبه نخست را در زمینه میزان رضایت مردم از نحوه عملکرد دستگاه‌ها کسب کرده است.

سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ۱۴ تا ۲۰ آذر به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.