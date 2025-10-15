به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس مذهبی: امامزاده محمد عابد (ع) فرزندی از سلاله پاک امام موسی بن جعفر (ع) (امام هفتم شیعیان) هستند. اهمیت ایشان مضاعف می‌شود به این دلیل که، ایشان برادر تنی سه شخصیت والامقام دینی یعنی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) (امام هشتم شیعیان) ، حضرت فاطمه معصومه (س) (کریمه اهل بیت در قم) و برادر احمد بن موسی (ع) ( شاه چراغ )هستند، هم چنین ایشان پدر بزرگوار سید ابراهیم مجاب (ع) می‌باشند.

این نزدیکی نسبی، شأن ایشان را تا حد یک ستون در ستون‌های خیمه امامت ارتقا می‌دهد، و وجود مرقد منور ایشان در استان مرکزی، منشاء خیر و برکات فراوانی برای مردم این استان و به ویژه شهر اراک بوده است.

حجت الاسلام سید احمد میر مهدی، کارشناس مذهبی برجسته منطقه و مدرس علوم دینی، در تشریح این اهمیت زیارت ایشان، به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) استناد کردند، که علامه مجلسی در کتاب شریف بحارالانوار (جلد ۹۸، صفحه ۳۷۵) آن را روایت کرده است: «هر شخصی حسن (ع) و حسین (ع) را زیارت کند، مرا زیارت کرده است و هر کسی فرزندان ایشان را زیارت کند، مثل آن است که خود حسن (ع) و حسین (ع) را زیارت کرده است.»

او ادامه داد: بر این اساس، زیارت این بزرگواران همانند زیارت امام موسی کاظم(ع)، امام صادق(ع)، امام باقر(ع) و پیامبر اکرم(ص) دارای فضیلت و اهمیت است.

استان مرکزی با دارا بودن ۲۷۸ امامزاده و بقعه متبرکه میزبان زائران بسیاری از سراسر کشور است.