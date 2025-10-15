فرمانده انتظامی استان ایلام از اجرای بیست و یکمین مرحله طرح آرامش در شهر به‌صورت همزمان در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در راستای تحقق شهری عاری از معتادان متجاهر و خرده‌فروشان مواد مخدر و به‌منظور ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان، بیست و یکمین مرحله از طرح آرامش در شهر در مهرماه سال جاری به‌صورت همزمان در شهر ایلام و شهرستان‌های تابعه استان به اجرا درآمد.

وی افزود: در این مرحله از طرح، با اولویت پاکسازی اطراف مراکز آموزشی، مدارس و حاشیه شهرها، در مجموع ۳۰۰ نفر از قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر شناسایی، دستگیر و جمع‌آوری شدند.

سردار سلمانی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روان‌گردان، ۱۲۰۴ عدد قرص مخدر ضبط شد و همچنین ۱۶ دستگاه خودرو مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه توقیف شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های پاکسازی و مقابله با توزیع‌کنندگان مواد مخدر، اعلام کرد: پلیس در راستای ارتقای احساس امنیت و آرامش شهروندان با جدیت به اجرای این طرح‌ها ادامه خواهد داد.