عمر ناوگان باری آذربایجانغربی جوانتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، متوسط عمر ناوگان باری استان را ۱۷.۴۵ سال اعلام کرد و گفت: این میزان کمتر از میانگین کشوری یعنی ۱۸.۰۹ سال است.
مرتضی اکبری افزود: در شش ماهه نخست امسال نزدیک به شش میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل ونقل استان در قالب بیش از ۴۱۶ هزار سفر جابجا شدند.
اکبری، با اشاره به میزان سیمان جابجا شده در این بازه زمانی گفت: در این مدت نزدیک به دو میلیون تن سیمان در قالب بیش از ۱۰۸ هزار سفر توسط ناوگان باری استان جابجا شده است.
وی، با اشاره به اینکه بخش حملونقل باری استان نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا میکند، افزود: درحال حاضر ۳۰ هزار و ۵۷۲ راننده در این بخش در آذربایجانغربی فعالیت دارند که ۷۹۹ راننده جدید در ششماهه نخست امسال به این حوزه اضافه شدهاند.
رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی اضافه کرد: تعداد ناوگان باری فعال استان ۳۷ هزار و ۹۲۹ دستگاه است و همچنین دوهزار و ۱۵۶ دستگاه وانتبار نیز در این حوزه فعالیت دارند.