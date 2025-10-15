پخش زنده
رئیس جمهور موقت سوریه در دیدار با رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین تأکید کرد که دمشق در حال بازتعریف و تنظیم دوباره روابط خود با مسکو با هدف دستیابی به ثبات در سوریه و منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «احمد الشرع» معروف به «ابو محمد جولانی» رئیس جمهور موقت سوریه در جریان دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین گفت: میان سوریه و روسیه پلهای همکاری جدی برقرار است که همکاری اقتصادی نیز بخشی از آن به شمار میرود.
وی با اشاره به اهمیت این سفر، اظهار داشت: ما تمام توافقهای گذشته با روسیه را محترم میشماریم و در تلاشیم روابط خود را دوباره به هم پیوند دهیم تا در راستای منافع دو کشور باشد.
الشرع ضمن قدردانی از استقبال گرم رئیسجمهور روسیه، گفت: ما میکوشیم چهره سوریه جدید را در سراسر جهان معرفی کنیم و روسیه از جمله کشورهایی است که با آن روابط تاریخی و خوبی داریم.
او تأکید کرد: دمشق در حال بازسازی روابط خارجی خود بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک است و در حال حاضر، اولویت اصلی ما تحقق ثبات در سوریه و کل منطقه است.
جولانی صبح امروز به منظور دیدار با مقامات روسیه وارد مسکو شده بود.
تقویت روابط میان دو کشور در دستور کار این سفر قرار دارد.