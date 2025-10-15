به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان با اشاره به افزایش جرائم سایبری، گفت: بزهکاران سایبری در شگرد‌های متفاوت با حضور در فضای مجازی با ارسال عکس‌های ابلاغیه قضایی مردم را وادار به باز کردن آدرس اینترنتی (لینک) می‌کند.

نعمت الله طاهرپور افزود: برخی از عکس‌های ارسال شده از کلاهبرداران و هکرها.

پنهان نگاری (استگانو گرافی) شده و به محض بازکردن عکس از سوی قربانی تمامی دسترسی‌های پلتفرم در اختیار هکر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: شهروندان باید تمامی اعلان‌های پرونده‌های قضایی خود را در سامانه ثنا و یا شماره پیامک ۱۰۰۰۴۹۱ دنبال کنند.

طاهرپور از هم استانی‌ها درخواست کرد، دوستان و خویشان خود را درباره ب این شیوه کلاهبرداری آگاه کنند و در صورت برداشت ناگهانی از حسابشان تلفن همراه خود را بر روی حالت پرواز گذاشته و از طریق مراجعه حضوری یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) و یا از طریق سایت fata.gov.ir به پلیس دهند.