صدای مردم در قاب شهروندخبرنگار؛ از زیرگذر غیر استاندارد تا حفاری های نیمه تمام
در بسته شهروند خبرنگار امروز به موضوعاتی از جمله گلایه اهالی خورهشت به زیرگذر غیراستاندارد و درخواست اصلاح آن، تا حفاری های نیمه تمام پرداخته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، اهالی روستای خورهشت تاکستان از تعمیرات مکرر و بینتیجه سقف زیرگذر اتوبان گلایه دارند و خواستار خاکبرداری برای افزایش ارتفاع و ایمنی عبور خودروهای سنگین هستند.
پروژه روکش آسفالت مسیر اندج – کندانسر به طول ۳.۵ کیلومتر با هدف بهبود راههای روستایی و ارتقای ایمنی آغاز شد.
یک خانم سالمند با کاهش سطح هوشیاری توسط بالگرد اورژانس هوایی از الموت شرقی به قزوین منتقل شد؛ عملیات با همکاری تیم اورژانس و هوانیروز انجام گرفت.
مراسم «صبحانه سلامت» در خورهشت به مناسبت روز جهانی تخممرغ برگزار شد و مدارس تاکستان نیز با برنامههای فرهنگی، روز حافظ را گرامی داشتند.