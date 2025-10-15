پخش زنده
امروز: -
در راستای رفع موانع تولید، سرمایهگذاری و اشتغال کارگروه رفع موانع تولید، مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان نقده را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری شهرستان نقده با اشاره به اینکه جهت رفع مشکلات و موانع تولید در واحدهای تولیدی با کارگروه رفع موانع در این واحدها حضور پیدا میکنند افزود: امروز به همراه کارگروه از کارخانه تولید مکملهای دارویی شهرستان بازدید نمودیم که این کارخانه در سال ۱۳۹۱ کارهای ساخت و ساز خود را شروع و در سال ۹۸ به بهرهبرداری رسیده است که امروز به علت ارهای از مشکلات با موانع تولید مواجه شده است.
امیر عباس جعفری با اشاره به اینکه این کارخانه در سال ۹۸ با اشتغال ۲۵ نفر کار خود را شروع کرده، اما به دلیل نداشتن سرمایه در گردش و پارهای از مشکلات داخلی نتوانسته به کار خود ادامه دهد و امروز با ورود کارگروه رفع موانع در راستای رفع موانع تولید این کارخانه با بانکهای عامل رایزنیهای لازم را انجام دادیم که بتوانیم در راستای رفع مشکلات این کارخانه قدمهای اساسی جهت اشتغال برداریم.
این واحد تولیدی با سرمایهگذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۲۵ نفر امروز به علت مشکلات با موانع تولید روبهرو است.