رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از آغاز اجرای طرح تولید الیاف شیشه در شهرستان مرند در آیندهی نزدیک خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرشاد مقیمی در دیدار با نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان گفت: این طرح از طرحهای کلیدی و ملی کشور محسوب میشود و با توجه به میزان بالای واردات این محصول، اجرای آن صرفهجویی ارزی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
وی افزود: مراحل اولیه طرح انجام و قرارداد تجاری آن با طرف خارجی نیز امضا شده است؛ با نهایی شدن مرحله باقی مانده تأییدیه تأمین مالی از کشور چین، عملیات اجرایی طرح طی ماههای آینده آغاز خواهد شد.
رئیس هیئت عامل ایدرو گفت: با توجه به وجود مواد اولیه در منطقه، جانمایی این طرح در مرند انجام شده و با حمایت وزارت صمت و پیگیری مدیران استان، مراحل نهایی سرمایهگذاری در حال تکمیل است.
طرح الیاف شیشه مرند از طرحهای مهم ایدرو در حوزه فرآوری صنایع معدنی است. محل احداث این کارخانه در زمینی به وسعت ۱۱ هکتار و با ظرفیت سالیانه ۳۰ هزار تن محصول در شهرستان مرند است. تولید الیاف شیشه که در زنجیره فرآروی مواد معدنی قرار دارد، ماده اصلی مواد و محصولات کامپوزیتی است که در صنایع مختلف مانند خودرو، انرژیهای نوین، شیمیایی و پتروشیمی، ساختمانی و دریایی کاربرد دارد.