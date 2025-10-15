به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهانمعاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: طی روز جمعه شرایط افزایش ابر در مناطق غربی و شمالی استان مهیا خواهد بود و همچنین برای اوایل هفته آینده کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

نوید حاجی بابایی افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای دو روز آینده در سطح استان آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد و در پاره‌ای مناطق همراه با غبار رقیق صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، در نیمه شرقی استان احتمال وقوع تند باد لحظه‌ای و گردوخاک موقتی نیز وجود دارد.