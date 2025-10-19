پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پنجمین جشنواره ملی گردو که از ۲۳ مهرماه به مدت سه روز در شهر تاریخی سهرورد، نگین سبز شهرستان خدابنده، آغاز شده بود پایان یافت.
این جشنواره که از سال ۱۴۰۰ به یکی از نمادهای هویت اقتصادی و فرهنگی منطقه تبدیل شده، امسال با برنامههایی متنوعتر و فضایی شادتر، میزبان گردشگران، علاقهمندان و فعالان کشاورزی است.
شهردار سهرورد با تاکید بر گسترش برنامهها فراتر از بازار محصولات کشاورزی، از اجرای موسیقی زنده، نمایشهای آیینی، غرفههای صنایع دستی و سرگرمیهای خانوادگی خبر داد و افزود: ملی شدن جشنواره سال گذشته، مشارکت و حضور بازدیدکنندگان را افزایش داده است.
امسال نیز انتظار میرود این رویداد نقش مهمتری در معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری سهرورد ایفا کند.