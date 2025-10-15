تهران، قهرمان کانوپولو پسران زیر ۲۱ سال ایران
تیمهای تهران، مازندران و البرز در مسابقات کانوپولو پسران زیر ۲۱ سال قهرمانی کشورمان، مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.
۹ تیم اردبیل، تهران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، مازندران، البرز و لرستان در این دوره از مسابقات حاضر بودند.
ترکیب تیمهای شرکتکننده در مسابقات کانوپولو پسران زیر ۲۱ سال قهرمانی کشور:
اردبیل: امیرعلی سرباز، آرین فرخیان، امیر علی کلاوری، امیر عرفان غلامی، علی نوری همدانی، محمد امین زین العابدین، دانیال فتاحی، آرین منصوری، رادین عبادی، مربی و سرپرست: شاهین مهرداد آذر
تهران: پرهام نوری مهدیار شیرمحمدی، امیرضا کیانی قهرودی، محمدهادی رحیمیپور، نیما رازدشت، نیما جلالی، مهدیار انصاری، مربی: اشکان صیادی
کرمانشاه: رهام احمدی تشنیزی، راستین رهیده، امیرمحمد محمدی، پوریا خانی، پرهام فرهنگیان، دانیال فتاحی، متین وکیلی، ایلیا امیری، مربی و سرپرست: محمد شهبازیان
آذربایجان شرقی: سپهر پاشایی، پرهام آقاخانیزاد، امیرحسین فزونی، امیرمحمد تیزچنگ، متین اشرفپور، مربی: سینا رشیدنژاد، سرپرست: محمد آقایی
زنجان: محمدیاسین نادری، محمدحسین شهبازی، سروش مهرگیتی، متین مهرگیتی، امیرحسین کریمی، امیرعباس کریمی، مانی تیموری، سینا حقطلب، مربی و سرپرست: محسن تیموری
همدان: یاسین اسدی، مهیار کریمی، امیرمحمد عرفانی، آرمین لذر بنی، امیررضا بیرقیان، آراد رونقی، محمدپارسا احمدزاده، مربی و سرپرست: مصطفی نوری
مازندران: آرشام حیدرپور، آریان نصیری، آریا بذرافشان، آرش عراقی، سیدعلی اصغر حسینی، امین منشیا، سپنتا محسنی، هرپاک کرد، مربی: محمد یزدانی، مدیر فنی: مصطفی حقجو
البرز: محیالدین کریمی، بردیا پیروزنیا، آرمان شوقی، پرهام سعیدی، دانیال حسن واریانی، امیرعلی حسنزاده، آرین ملازاده، مربی و سرپرست: مهرگان خیرالهی
لرستان: ماهان حسنوند، محمد رضایی، پارسا رستمی، کیارش سوری، محمد مهرابی، سیددانیال موسوی، آرش حسنوند، امیرحسین نظرینژاد، مربی و سرپرست: آرمین حسنوند
در ادامه مسابقات روز گذشته ۲۲ مهر، رقابتهای ردهبندی و نهایی برگزار شد.
در رقابت ردهبندی، البرز با نتیجه ۶ بر ۲ کرمانشاه را پشت سر گذاشت و سوم شد. فینال پر هیجان این مسابقات را هم دو تیم تهران و مازندران میزبان در پیست مملو از تماشاچی شهید رسولی نوشهر برگزار کردند که این رقابت نزدیک را تهران با نتیجه ۵ بر ۴ به سود خود به پایان رساند و عنوان قهرمانی را به دست آورد. مازندران نیز نائبقهرمان شد.