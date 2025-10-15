تیم‌های تهران، مازندران و البرز در مسابقات کانوپولو پسران زیر ۲۱ سال قهرمانی کشورمان، مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، استخر شهید رسولی نوشهر ۲۱ و ۲۲ مهر میزبان مسابقات کانوپولو پسران زیر ۲۱ سال قهرمانی کشور بود.

۹ تیم اردبیل، تهران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، مازندران، البرز و لرستان در این دوره از مسابقات حاضر بودند.

ترکیب تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات کانوپولو پسران زیر ۲۱ سال قهرمانی کشور:

اردبیل: امیرعلی سرباز، آرین فرخیان، امیر علی کلاوری، امیر عرفان غلامی، علی نوری همدانی، محمد امین زین العابدین، دانیال فتاحی، آرین منصوری، رادین عبادی، مربی و سرپرست: شاهین مهرداد آذر

تهران: پرهام نوری مهدیار شیرمحمدی، امیرضا کیانی قهرودی، محمدهادی رحیمی‌پور، نیما رازدشت، نیما جلالی، مهدیار انصاری، مربی: اشکان صیادی

کرمانشاه: رهام احمدی تشنیزی، راستین رهیده، امیرمحمد محمدی، پوریا خانی، پرهام فرهنگیان، دانیال فتاحی، متین وکیلی، ایلیا امیری، مربی و سرپرست: محمد شهبازیان

آذربایجان شرقی: سپهر پاشایی، پرهام آقاخانی‌زاد، امیرحسین فزونی، امیرمحمد تیزچنگ، متین اشرف‌پور، مربی: سینا رشید‌نژاد، سرپرست: محمد آقایی

زنجان: محمدیاسین نادری، محمدحسین شهبازی، سروش مهرگیتی، متین مهرگیتی، امیرحسین کریمی، امیرعباس کریمی، مانی تیموری، سینا حق‌طلب، مربی و سرپرست: محسن تیموری

همدان: یاسین اسدی، مهیار کریمی، امیرمحمد عرفانی، آرمین لذر بنی، امیررضا بیرقیان، آراد رونقی، محمدپارسا احمدزاده، مربی و سرپرست: مصطفی نوری

مازندران: آرشام حیدرپور، آریان نصیری، آریا بذرافشان، آرش عراقی، سیدعلی اصغر حسینی، امین منشیا، سپنتا محسنی، هرپاک کرد، مربی: محمد یزدانی، مدیر فنی: مصطفی حق‌جو

البرز: محی‌الدین کریمی، بردیا پیروزنیا، آرمان شوقی، پرهام سعیدی، دانیال حسن واریانی، امیرعلی حسن‌زاده، آرین ملازاده، مربی و سرپرست: مهرگان خیرالهی

لرستان: ماهان حسنوند، محمد رضایی، پارسا رستمی، کیارش سوری، محمد مهرابی، سیددانیال موسوی، آرش حسنوند، امیرحسین نظری‌نژاد، مربی و سرپرست: آرمین حسنوند

در ادامه مسابقات روز گذشته ۲۲ مهر، رقابت‌های رده‌بندی و نهایی برگزار شد.

در رقابت رده‌بندی، البرز با نتیجه ۶ بر ۲ کرمانشاه را پشت سر گذاشت و سوم شد. فینال پر هیجان این مسابقات را هم دو تیم تهران و مازندران میزبان در پیست مملو از تماشاچی شهید رسولی نوشهر برگزار کردند که این رقابت نزدیک را تهران با نتیجه ۵ بر ۴ به سود خود به پایان رساند و عنوان قهرمانی را به دست آورد. مازندران نیز نائب‌قهرمان شد.