وزیر صنعت، معدن و تجارت:
همافزایی نهادهای اجرایی و بخش خصوصی برای توسعه آذربایجان شرقی ضروری است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:همافزایی و همکاری موثر تمامی نهادهای اجرایی و بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف توسعهای آذربایجان شرقی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،وزیر صمت در سفر کاری خود به آذربایجان شرقی و بازدید از پروژه راهبردی تولید آلومینا از نفلینسینیت با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی و صنعتی استان، پروژههای دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را در اولویت اصلی دانست و اظهار داشت:این دسته از طرحهای اولویتدار باید با تمرکز و تزریق منابع هدفمند در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسند.
اتابک با ارائه آماری از پروژههای در دست اجرا تصریح کرد:در حال حاضر بیش از ۲ هزار پروژه در سطح استان در حال اجراست که از این تعداد کمتر از ۳۰۰ پروژه به مرحله پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد رسیدهاند.
وی بر لزوم واکاوی دقیق عوامل تاخیر و تسهیل روند اجرای این طرحها تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از حضور پیمانکاران و متخصصان مجرب در استان گفت: علیرغم وجود توانمندیهای فنی و مدیریتی ضروری است با پایش و تحلیل مستمر، عملکرد پروژهها ارتقا یابد تا شاهد راهاندازی بهموقع آنها باشیم.
اتابک در ادامه اجرای پروژههای دارای ارزش افزوده واقعی را محور توسعه استان برشمرد و گفت: آذربایجان شرقی استانی مولد و تواناست و باید با انتخاب فناوریهای مطمئن، پرهیز از موازی کاری و زمانبندی صحیح به سمت طرحهایی حرکت کنیم که خلق ثروت پایدار میکنند.
وی همافزایی و همکاری موثر تمامی نهادهای اجرایی و بخش خصوصی را برای دستیابی به این اهداف توسعهای حیاتی خواند.
پاشازاده مجری طرح تولید آلومینا نیز با ارائه گزارش جامعی از روند پیشرفت فیزیکی و فنی پروژه اعلام کرد: با بهرهگیری از ظرفیت و تخصص نیروهای داخلی، دستاوردهای فنی قابلتوجهی در زمینه فناوری تولید آلومینا از نفلینسینیت محقق شده است.
وی با اشاره به ضرورت پشتیبانی مالی برای شتاببخشی به مراحل اجرایی افزود: تداوم روند رو به رشد این پروژه ملی مستلزم تخصیص به موقع اعتبارات و حمایت همهجانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است.