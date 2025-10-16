پخش زنده
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سفر خود به استان آذربایجان شرقی، در بازدید از طرح بزرگ تولید آلومینا از نفلین سینیت در شهرستان سراب بر ضرورت تکمیل طرحهای اولویتدار با پیشرفت بالای ۸۰ درصد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از پایگاه اطلاعرسانی وزارت صمت، اتابک با اشاره به اهمیت طرحهای اولویتدار در توسعه صنعتی کشور گفت: پیگیری جدی طرحهای اولویتدار، بهویژه آنهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تنها راهکار عملی برای استفاده بهتر از منابع و سرمایه و خروج از شرایط فعلی است.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای سیاستگذار استان، افزود: در استان آذربایجان شرقی بیش از ۲ هزار طرح در دست اجرا قرار دارد که کمتر از ۳۰۰ طرح، پیشرفت بالای ۸۰ درصدی داشتهاند و این موضوع نیازمند آسیبشناسی دقیق است.
وزیر صمت با اشاره به ظرفیتهای بومی استان، خاطرنشان کرد: با وجود حضور پیمانکاران و متخصصان توانمند در آذربایجان شرقی، باید علل عقبماندگی طرحها بهطور کارشناسی بررسی شود و ما باید بهسمت طرحهایی حرکت کنیم که ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنند.
اتابک همچنین انتخاب فناوریهای مطمئن، پرهیز از دوبارهکاری و آغاز بهموقع طرحها را از اصول مهم در اجرای طرحهای صنعتی دانست و بر آسیبشناسی مستمر در طول فرایند اجرا تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تحقق اهداف توسعهای استان نیازمند همافزایی میان دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاران و پیمانکاران است، خواستار همکاری بیشتر تمامی ذینفعان در مسیر توسعه صنعتی آذربایجان شرقی شد.
کارخانه تولید پودر آلومینا در شهرستان سراب با ظرفیت تولید سالانه ۴ میلیون تن، در صنایع مختلفی همچون آلومینیوم، شیشهسازی، شویندههای بهداشتی و صنعت ساختمان کاربرد دارد و یکی ازطرحهای راهبردی منطقه به شمار میرود.