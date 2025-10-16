پخش زنده
مراسم تشییع پیکر ناصر تقوایی ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۲۴ مهر در ساختمان شماره ۲ خانه سینما در خیابان وصال برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر زنده یاد تقوایی پس از تشییع برای خاکسپاری به امامزاده طاهر کرج منتقل می شود.
ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز سهشنبه ۲۲ مهر در ۸۴ سالگی به دلیل عوارض ناشی از بیماری و کهولت سن درگذشت.
تقوایی متولد ۱۳۲۰ در آبادان یکی از پیشگامان جنبشی در سینمای ایران به شمار میرود که برخی مورخان بعدتر آن را موج نوی سینمای ایران نامیدند. او فیلمسازی مؤلف توصیف شده است.
شورای ارزشیابی هنرمندان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ۱۳۸۳، مدرک گواهینامه هنری درجه یک را به تقوایی اعطا کرد. او در سیزدهمین جشن سینمای ایران، تندیس شایستگی به خاطر یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد و در چهاردهمین دوره انجمن فیلم کوتاه ایران از او تقدیر شد.
تقوایی سازنده سریال محبوب «دایی جان ناپلئون» برگرفته از رمانی به همین نام از ایرج پزشکزاد است. «نفرین»، صادق کرده» و «آرامش در حضور دیگران» از دیگر فیلمهای این سینماگر هستند. فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» یکی از معروفترین و ماندگارترین فیلمهای ناصر تقوایی است که اقتباسی آزاد از رمان «داشتن و نداشتن» نوشته ارنست همینگوی بود. تقوایی پس از «ناخدا خورشید»، در سال ۱۳۶۸ فیلم سینمایی «ای ایران» را جلوی دوربین برد. وی پس از ۹ سال دوری از فیلمسازی، «کشتی یونانی» را به عنوان یکی از قسمتهای «قصههای کیش» ساخت. «کاغذ بیخط» (۱۳۸۰) نوشته تقوایی و مینو فرشچی آخرین فیلم تقوایی است. ناصر تقوایی پس از «کاغذ بیخط» ۲ پروژه «زنگی و رومی» و «چای تلخ» را به ترتیب در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ آغاز کرد که هر دوی این پروژهها نیمهکاره ماندند. وی همچنین ساخت مستندهای «نانخورهای بیسواد»، «اربعین»، «آرایشگاه آفتاب، «تاکسی متر»، «باد جن» و «فروغ فرخزاد» را در کارنامه دارد.
ناصر تقوایی مجموعه سه جلدی «کوچک جنگلی» را نوشته است. نوشتن فیلمنامه ۱۵ قسمتی «کوچک جنگلی» بیش از یک سال وقت ناصر تقوایی را گرفت و پیش تولید آن ۲ سال زمان برد، اما ناصر تقوایی بعد از ۳ سال کوشش در سال ۱۳۶۱ از کارگردانی و تولید سریال حذف و بهروز افخمی جایگزین وی شد.