مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از اجرای ۵ مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: از ۵ مورد حکم قلع و قمع اجرا شده، ۴ مورد در راستای حکم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ۱ مورد در راستای دستور قضایی تبصره ۲ماده ۱۰ قانون مذکور در منطقه لفور شهرستان سوادکوه شمالی انجام شد.

علی نوری نژاد با بیان اینکه با اجرای این احکام یک هکتار زمین به عرصه کشاورزی بازگشت، افزود: حفظ کاربری و صیانت از بستر تولید خط قرمز قانون است.

او ادامه داد: هر گونه تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی جرم است و ضمن برخورد قانونی، قلع و قمع و اعاده به وضع سابق انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: گشت‌های ماموران جهادکشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی در حوزه امور اراضی شبانه روزی است.





نوری نژاد از روستائیان و دهیاران خواست هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی باغی مانند تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاک ریزی و ساخت بنا را سبه مأمورین جهادکشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع رسانی کنند