به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: ۲۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز درشش ماهه اول سال ۱۴۰۴ کشف و جمع‌آوری شد که معادل تولید یک نیروگاه ۱.۴ مگاواتی، برق تولید می کند.

مهدی دادگر افزود:عملکرد ۶ ماه نخست امسال حاکی از افزایش ۱۵ برابری کشف مراکز غیرمجاز و ماینر‌های کشف شده دارد که به کمک گزارش‌های مردمی و گزارش‌های کنترل بار و مصارف و همچنین با همکاری سازمان‌ها و نهاد‌های امنیتی حاصل شده است.

وی از افزایش سقف پاداش‌های پرداختی به معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت:پاداش عاملان شناسایی نیز در ازای کشف هر دستگاه ماینر غیرمجاز به ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی میزان پاداش‌های پرداخت شده به عوامل کشف و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از ابتدای سال تاکنون را بیش از ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.

دادگر همچنین از ابلاغ ویرایش چهارم دستورالعمل چگونگی برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل درصورت ورود آسیب به شبکه و تاسیسات برق حین استفاده غیر مجاز، متخلفان به دلیل تخریب اموال عمومی و با استفاده از ظرفیت‌های ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی افزود: چنانچه متخلف برای استخراج غیرمجاز رمزارز از طریق زخمی کردن کابل برق یا دستکاری کنتور اقدام کند، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۲ قانون برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز، باید ۵۰ درصد هزینه بیشتری نسبت به مجموع خسارت‌های برآورد شده، پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه برق طی فرایندی پیچیده وبا صرف هزینه‌های بسیار گزاف به دست مشترکان می‌رسد درصورتی که متخلف با استفاده از تعرفه واحد‌های تولیدی، پروانه آب کشاورزی، صنعت و معدن و... به استفاده غیرمجاز اقدام کند، پروانه و مجوز‌های صادر شده، برای بازنگری به مراجع صادر کننده اعلام می‌شود.

دادگر افزود: تعداد کشفیات ماینر‌های غیرمجاز از ابتدا تاکنون بالغ بر ۱۲۰۰ دستگاه است که برای مجرمین جریمه نقدی بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

وی با تأکید بر لزوم مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، ضمن اطمینان از محرمانگی، اطلاعات خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند و تا پاداش سیصد میلیون تومانی برخوردار شوند.

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در راستای حفظ پایداری شبکه، برخورد قاطع با این تخلفات را با جدیت دنبال خواهد کرد.