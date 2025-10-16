تیم دونفره سبک وزن بانوان کشورمان در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا، با قرار گرفتن در جایگاه اول به فینال مسابقات صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا از امروز ۲۴ مهر در شهر هایفونگ ویتنام آغاز شد.

در ادامه مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا، تیم دونفره سبک وزن بانوان ایران متشکل از زینب نوروزی و کیمیا زارعی با قرار گرفتن در جایگاه اول به فینال مسابقات صعود کردند.

زینب نوروزی و کیمیا زارع در دونفره سبک وزن بانوان از ساعت ۶:۴۰ با حریفانی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگ‌کنگ به رقابت پرداختند و با قرار گرفتن در جایگاه اول به فینال رسیدند.