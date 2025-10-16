پخش زنده
کشت فلفل دلمهای رنگی در ۱۱۷ هکتار از گلخانههای شهرستان میناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد: امسال بیش از ۱۰ هزار تن محصول از گلخانههای این شهرستان برداشت شود.
ناصرنورزاده افزود: در هنگام کاشت و برداشت محصولات گلخانهای برای ۸۶۰ تن شغل ایجاد میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: عملکرد بالا، زودرس بودن، میوه بلوکی چهارحفرهای، سفت بودن بافت میوه و ماندگاری بالا در حمل و نقل بلندمدت از ویژگیهای فلفل دلمهای گلخانهای این شهرستان است.
نورزاده افزود: برداشت فلفل دلمهای گلخانهای از اوایل دی آغاز میشود.
وی گفت: فلفلهای دلمهای برداشت شده به کشورهای روسیه، تاجیکستان، آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود.
محصولات قابل کشت در گلخانههای شهرستان میناب؛ سبزی صیفی نظیر خیار، بادمجان و فلفل دلمهای رنگی است.