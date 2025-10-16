تیم دونفره سبک وزن آقایان کشورمان در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا، با قرار گرفتن در جایگاه دوم به فینال مسابقات صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا از امروز ۲۴ مهر در شهر هایفونگ ویتنام آغاز شد.

در ادامه مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا، تیم دونفره سبک وزن آقایان ایران متشکل از امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی با قرار گرفتن در جایگاه دوم به فینال مسابقات صعود کرد.

امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی در دونفره سبک وزن آقایان از ساعت ۶:۵۰ در گروه اول با حریفانی از کویت، قزاقستان و فیلیپین به رقابت پرداختند و به فینال رسیدند.