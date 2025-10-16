به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جشنواره بزرگ روز روستا و عشایر با هدف ترویج فرهنگ روستا در روستای ساحلی ماهفروز محله سفلی ساری برگزار شد.

در این مراسم، معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به آغاز جشن‌های روستایی از ۱۵ مهرماه تا ۱۴ آبان‌ماه مصادف با روز ملی مازندران، هدف از برگزاری این برنامه‌ها را ترویج نشاط، شادی و تقویت روحیه اجتماعی در میان روستاییان عنوان کرد.

دادبود با تأکید بر اهمیت توجه دولت به حوزه نشاط در روستاها، اظهار داشت: این جشنواره‌ها علاوه بر ایجاد فضای مثبت و شاد، نقش مهمی در تعمیق موضوعات فرهنگی و ایجاد آثار اقتصادی در مناطق روستایی دارد.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر اعتبارات اختصاص یافته به توسعه روستاها، گفت: در سال جاری حدود هزار میلیارد تومان برای این حوزه تخصیص یافته که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

معاون عمرانی استاندار مازندران همچنین از افتتاح پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در روستاها، از جمله پروژه‌هایی در حوزه آب، بهسازی روستا‌ها و احداث دهیاری‌ها در هفته‌های اخیر با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد و بر ادامه این روند در دهه فجر و مناسبت‌های ملی تأکید کرد.

دادبود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش کلیدی استاندار مازندران در پیگیری مستمر مسائل روستایی، اظهار داشت: توسعه متوازن و پایدار روستا‌ها نتیجه نگاه راهبردی و حمایت‌های بی‌وقفه‌ای است که از سوی مدیریت ارشد استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به موفقیت روستا‌ها در مدیریت پسماند، افزود: تفکیک زباله از مبدا در روستا‌ها نسبت به شهر‌ها موفق‌تر بوده و این امر حاصل تلاش‌های فرمانداران و مدیران مرتبط است.

معاون عمرانی استاندار در پایان با اشاره به برگزاری گسترده جشنواره‌ها در سطح استان در روز ملی روستا و عشایر، استقبال مردمی از این رویداد‌ها را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: نمایشگاه‌های صنایع دستی و سوغات محلی در این جشنواره‌ها فرصتی برای معرفی فرهنگ بومی و رونق اقتصادی در مناطق روستایی فراهم کرده‌اند.

همچنین در این جشنواره اهالی روستای پر طراوت ماهفروز محله سفلی ساری با برپایی غرفه‌هایی از محصولات باغی، کشاورزی، صنایع دستی، پوشاک و طبخ و عرضه غذا‌های بومی محلی و نیز اجرای برنامه‌های شاد و مفرح ورزشی، هنری و فرهنگی این روز را در خاطره نسل‌های خود به منظور حفظ سنت ها، آئین‌ها و فرهنگ روستایی ماندنی ساختند.