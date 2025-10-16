معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: سومین دوره انتخابات نمایندگان سمن ها در شورای استانی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد ۲۴ آذرماه امسال بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی گفت: ثبت‌نام نامزد‌های سومین دوره انتخابات تعیین نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در شورای توسعه و حمایت در سطوح ملی، استانی و شهرستانی از ۲۶ مهر آغاز و به مدت ۵ روز اداری تا ۳۰ مهر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه این انتخابات در راستای اجرای تصویب نامه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۵ و با هدف مشارکت و ارتقای جایگاه نهاد‌های مردمی برگزار می‌شود گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با حضور در این انتخابات، نماینده‌های خود را برای ایفای نقش در شورای استانی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد انتخاب کنند.

رئیس شورای استانی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد افزود: از همه سمن‌های واجد شرایط دعوت می‌شود با مشارکت خود در این انتخابات، در اهمیت نقش آفرینی خود در راستای ارتقا و توسعه مشارکت‌های اجتماعی بیافزایند.

وی افزود: داوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند به پرتال وزارت کشور یا به پرتال استانداری کرمانشاه مراجعه کنند.