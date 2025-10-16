پخش زنده
عملیات روکش آسفالت محور روستایی میریک – اوجان – فورجان به طول ۱۰ کیلومتر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان بیرجند گفت: عملیات روکش آسفالت محور روستایی میریک – اوجان – فورجان به طول ۱۰ کیلومتر اجرایی شده است.
محمد خیری با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: اجرای این طرح علاوه بر کاهش حوادث جادهای و افزایش رضایتمندی کابران جادهای، موجب افزایش طول عمر راهها و کاهش هزینههای نگهداری در آینده خواهد شد.
وی همچنین از تداوم اقدامات نگهداری راهها خبر داد و گفت: عملیات لکهگیری موضعی آسفالت و بهسازی مستمر محورهای مواصلاتی شهرستان در حال اجراست و با توجه به میزان تخصیص اعتبارات ابلاغی، برنامههای مشابه در سایر محورهای حوزه استحفاظی نیز ادامه خواهد داشت.