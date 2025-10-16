پخش زنده
به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امروز روسا و کارکنان عقیدتی سیاسی یگانهای ارتش در منطقه کرمان با نمایندگی ولی فقیه در استان دیدار کردند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان خطاب به روسا و کارکنان عقیدتی سیاسی یگانهای ارتش در کرمان گفت: کارکنان دو ماموریت عقیدتی و سیاسی دارند که در حوزه عقیدتی، ماموریت آنها معنویت و اخلاق زایی است و اگر موضوع عقیدتی درست شود؛ اخلاق و معنویت گسترش مییابد و هرچه رعایت اخلاق بیشتر باشد درجه معنویت فرد بالاتر است.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی درباره ماموریت سیاسی نیز گفت: اگر تحلیل درست ارائه و آینده بر مبنای فعل ترسیم شود وبا گسترش راه عبرت آموزی از گذشته، بصیرت فرد افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: اگر کارکنان عقیدتی سیاسی، رفتار وعمل مناسبی داشته باشند ؛ زودتر به هدف میرسند.