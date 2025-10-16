به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان خطاب به روسا و کارکنان عقیدتی سیاسی یگان‌های ارتش در کرمان گفت: کارکنان دو ماموریت عقیدتی و سیاسی دارند که در حوزه عقیدتی، ماموریت آنها معنویت و اخلاق زایی است و اگر موضوع عقیدتی درست شود؛ اخلاق و معنویت گسترش می‌یابد و هرچه رعایت اخلاق بیشتر باشد درجه معنویت فرد بالاتر است.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی درباره ماموریت سیاسی نیز گفت: اگر تحلیل درست ارائه و آینده بر مبنای فعل ترسیم شود وبا گسترش راه عبرت آموزی از گذشته، بصیرت فرد افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: اگر کارکنان عقیدتی سیاسی، رفتار وعمل مناسبی داشته باشند ؛ زودتر به هدف می‌رسند.