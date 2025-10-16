



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز از برگزاری پیاده‌روی بزرگ خانوادگی در روز جمعه ۲۵ مهرماه خبر داد و گفت: این رویداد با هدف گسترش نشاط اجتماعی، افزایش تحرک شهروندان و معرفی اقدامات مدیریت شهری برگزار می‌شود.

شهردار شیراز افزود:پیاده‌روی از ساعت هفت صبح در بزرگراه مهندسین آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود بیش از دویست هزار نفر از شهروندان شیراز و شهرستان‌های اطراف در آن شرکت کنند. در چهار پیاده‌روی گذشته نیز شاهد استقبال گسترده مردم بودیم و امیدواریم این دوره نیز با حضور پرشور خانواده‌ها برگزار شود.

وی با اشاره به آماده‌سازی همه تمهیدات لازم، از جمله خدمات ترافیکی، ایمنی و اطلاع‌رسانی گفت:علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام، کد ملی خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۱۳۷۷۷۳ ارسال کنند تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضورشان انجام شود.

اسدی با اشاره به اینکه این برنامه همزمان با پویش ملی ایران‌جان در شیراز برگزار می‌شود، افزود:این پیاده‌روی فرصتی است تا در کنار نشاط اجتماعی، بخشی از دستاورد‌های مدیریت شهری مانند تملک و آماده‌سازی باغ بش با مساحت ۲۳۰ هکتار و باغ ایرانی به مردم معرفی شود.

شهردار شیراز گفت:مثل همیشه، مردم فهیم و همراه شیراز با حضور پرشور خود، زیبایی دیگری از همدلی و نشاط شهری را به نمایش خواهند گذاشت.