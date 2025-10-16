به مناسبت گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش پویش ملی اهدای خون با عنوان خون سالم در بدن سالم و با محوریت حضور پرشور جامعه ورزشی استان گلستان، از ۲۶ مهر تا ۳ آبان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این حرکت خداپسندانه با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ورزشکاران به عنوان الگو‌های سلامت جامعه، و همچنین تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی استان، توسط سازمان انتقال خون گلستان برنامه‌ریزی شده است.

مردم نوع‌دوست و به ویژه جامعه ورزش استان می توانند با مراجعه به مراکز انتقال خون ، در این امر حیاتی مشارکت کنند.

پایگاه انتقال خون شهرستان گرگان: همه روزه: ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ ، عصرپنجشنبه‌ها: ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ ، عصرجمعه‌ها و روز‌های تعطیل: ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ واقع در گرگان، خیابان ۵ آذر، روبروی بیمارستان ۵ آذر.

پایگاه انتقال خون شهرستان گنبد کاووس: همه روزه: ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ عصر ،پنجشنبه‌ها: ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ ، روز‌های تعطیل تقویم (به جز جمعه‌ها): ۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ واقع در گنبد کاووس، خیابان ۱۷ شهریور شرقی.

مرکز ثابت خونگیری شهرستان علی‌آباد کتول: همه روزه: ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و پنجشنبه‌ها: ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ظهر واقع در علی‌آباد کتول، خیابان امام رضا (ع)، خیابان امام خمینی ۱۵ (بنیاد شهید قدیم).

مرکز ثابت خونگیری شهرستان بندرگز: ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ،تااطلاع ثانوی روز‌های زوج (شنبه -دوشنبه، چهارشنبه) آدرس: بندرگز، خیابان اسدی عرب.

مرکز خونگیری شهدای مناء شهرستان آق‌قلا: ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ روز‌های فعالیت: روز‌های فرد (یکشنبه، سه‌شنبه) پنجشنبه‌ها: ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر در داخل پارک کودک، روبروی پل جدید.

مرکز ثابت خونگیری کردکوی:روز‌های فرد (یکشنبه و سه شنبه) از ساعت ۹ تا ۱۳پنجشنبه‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ واقع در خیابان فرمانداری، کوچه ابونصرفارابی، داخل کوچه سمت چپ، جنب مسافرخانه وارش.

تیم سیار خونگیری بندر ترکمن: چهارشنبه ها ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ واقع در هلال احمر شهرستان بندر ترکمن.

مرکز خونگیری شهرستان مینودشت: دوشنبه ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ واقع در داخل مرکز بهداشت شهرستان مینودشت.

مرکز خونگیری شهید کاغذلو شهرستان رامیان: شنبه هر هفته از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ واقع در کوچه امام ۶۱ انتهای کوچه سمت چپ.

داوطلبان برای نوبت‌دهی اینترنتی: به آدرس nobatdehi.ibto.ir مراجعه کنند و در صورت نیاز با شماره ۳۲۳۵۱۱۲٠ در ارتباط باشند.