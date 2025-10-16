بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت سردار سرافراز و مجاهد نستوه، "سرتیپ پاسدار علیرضا افشار" از یادگاران محبوب و خوشنام دوران نهضت اسلامی و دفاع مقدس بر اثر عارضه قلبی موجب تاثر و تالم فراوان گردید.
وی شخصیتی انقلابی، مخلص و ولایتمدار بود که عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به ملت و مملکت اسلامی و صیانت از ارزش های دینی، انقلابی و ملی و پیگیری آرمانهای بلند امامین انقلاب سپری کرد.
سردار افشار از پیشگامان نهضت اسلامی علیه رژیم ستمشاهی بود و پس از پیروزی انقلاب، با حضور در شورای عالی جهاد سازندگی، نقش مؤثری در ساماندهی و خدمترسانی به محرومان ایفا نمود.
ایشان از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) بود که سپس در طول دهههای خدمت، مسئولیتهای خطیر و متعددی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و "ستاد کل نیروهای مسلح" بر عهده داشتند؛ از جمله:
- ریاست ستاد مرکزی سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس
- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج
- ریاست دانشگاه امام حسین علیهالسلام
- ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
- معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح
- رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی
این سردار عالیقدر در تمامی این مسئولیتها، با روحیهای سرشار از اخلاص، جهاد، انقلابیگری و ولایتمداری، و عشق به خدمت صادقانه به مردم به ویژه محرومین، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار گردید و در تربیت نسلهای مؤمن، انقلابی و متخصص نقشآفرینی کرد.
اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت به خانواده محترم ایشان، همرزمان، دوستان و عموم مردم قدرشناس ایران اسلامی؛ یاد، نام و نقش آفرینیهای سترگ و ماندگار وی در میدانهای تلاش برای سربلندی ایران و ایرانی را گرامی داشته و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات، رحمت واسعه الهی و حشر با شهیدان و صالحان مسئلت مینمایم.
سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
فرمانده کل سپاه