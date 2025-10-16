مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: فارغ التحصیلان دانشگاهی در کارگاه و صنایع به مهارت افزایی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شیخی در جلسه کارگروه اشتغال استان با معرفی طرح کارورزی و مشوق بیمه‌ای کارفرمایان گفت: در این خصوص برنامه‌هایی را در سطح استان برای مهارت افزایی و ارتقای سطح آموزش و مهارت نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی داریم.

وی هدف از این طرح را سرمایه گذاری روی نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: قرار است فارغ التحصیلان دانشگاهی طی یک دوره سه ماهه در کارگاه‌ها و صنایع به مهارت افزایی بپردازند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که در این دوره‌ها مشوق‌هایی از طرف دولت در قالب پرداخت دستمزد در نظر گرفته شده است.

بررسی روند ثبت اطلاعات شاغلین توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه ملی رصد اشتغال، معرفی سامانه جستجوی شغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه گزارش عملکرد گروه کاری پایش وضعیت اشتغال و تشریح دستورالعمل کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مشوق بیمه‌ای و دستمزد از دستورکار‌ها و موضوعات مطرح شده در این نشست بود.