به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن گفت: سالانه ۲۷۰ تن گوشت ماهی گرمابی در این شهرستان تولید می شود و بردسکن با این میزان تولید، نقش مهمی در تأمین بازار داخلی استان و صادرات به کشورهای عربی ایفا می‌ کند.

مهدی مسروری در حاشیه بازدید از استخرهای پرورش ماهی بردسکن افزود: هم اکنون ۲۷۰ استخر دو منظوره فعال در بردسکن وجود دارد که امسال بیش از ۲۰۰ هزار قطعه بچه‌ ماهی گرمابی با وزن ۳ تا ۱۵ گرم در آن‌ ها رهاسازی شده است.

مسروری با اشاره به زمان‌ بندی پرورش ماهی در شهرستان افزود: عملیات رهاسازی بچه‌ ماهی‌ ها از فروردین‌ ماه آغاز می‌ شود و با کم‌ عمق شدن آب استخرها، فصل صید از مهر تا آذر ادامه دارد.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت ماهی کپور حدود ۱۵۰ هزار تومان است، ارزش اقتصادی تولید سالانه گوشت ماهی در بردسکن را بیش از ۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن توسعه استخرهای دو منظوره را یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش بهره‌ وری منابع آبی دانست و تأکید کرد: این طرح‌ ها علاوه بر ارتقا تولید، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق روستایی دارند.