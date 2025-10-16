به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هفته هفتم رقابت‌های دسته برتر فوتبال ایران، تیم خیبر خرم آباد، ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه در ورزشگاه تختی این شهر به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.

پیام حیدری قضاوت این بازی را بر عهده خواهد داشت. فرهاد فرهادپور و حسین مرادی نیز به عنوان کمک داور، محمدعلی صلاحی داور چهارم و وحید زمانی و علیرضا ایلدروم هم به عنوان داور ویدئویی در این دیدار حضور خواهند داشت.

خیبر هم اکنون با ۷ امتیاز در رده دهم و پرسپولیس با ۸ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی قرا دارد.