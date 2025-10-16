پخش زنده
مربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: بازی سختی مقابل یکی از بهترین تیمهای ایران و آسیا داریم.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیمان صاحب جمعی در نشست خبری پیش از مسابقه با استقلال، اظهار داشت: بازی سختی مقابل یکی از بهترین تیمهای ایران و آسیا داریم، تیمی که بازیکنان خوب زیادی دارد.
وی افزود: همانطور که میدانید ما قبل از شروع فصل فرصت چندانی برای آمادهسازی نداشتیم، اما تعطیلیهای اخیر لیگ به خاطر مسابقات ملی کمک زیادی به ما کرد. با برنامهریزی دقیق آقای خطیبی، هفته بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و در این مدت روی جزئیات تمرکز داشتیم. از نظر تاکتیکی و بدنی با بازیکنان کار کردیم و خوشبختانه تیم از آمادگی بالایی برخوردار است.
مربی تیم مس رفسنجان ادامه داد: بازیکنان انگیزه زیادی برای این بازی دارند. امیدوارم فردا شاهد یک بازی جذاب و باکیفیت از سوی تیممان باشیم و بتوانیم با دست پر زمین را ترک کنیم.
صاحبجمعی درباره غیبت رسول خطیبی در کنار زمین نیز گفت: حضور خطیبی در کنار زمین قطعاً تأثیرگذار خواهد بود و اگر ایشان لب خط باشند، میتوانند بیشتر به تیم کمک کنند. البته از نظر ما همه بازیها شرایط یکسانی دارند و ما در هر مسابقه با همان تمرکز وارد میدان میشویم. امیدوارم فردا هم همین اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به کیفیت زمینهای فوتبال کشور، افزود: متأسفانه در کشور مشکل زمین داریم و سختافزار مناسب برای برگزاری بازیها فراهم نیست. کیفیت نامطلوب زمینهای چمن نیز یکی از چالشهای جدی فوتبال ماست که نیاز به توجه ویژه دارد. با این حال، ورزشگاه شهر قدس نسبت به سایر ورزشگاه ها شرایط بهتری دارد و این مسئله میتواند کار ما را راحتتر کند، چرا که تیم ما از نظر تاکتیکی به فوتبال روی زمین متکی است و کیفیت زمین تأثیر مستقیمی بر عملکردمان دارد.
مربی تیم مس رفسنجان گفت: ما فصل را خوب آغاز نکردیم و در هفتههای ابتدایی نتوانستیم امتیازات لازم را جمعآوری کنیم، اما خوشبختانه در هفته گذشته موفق شدیم سه امتیاز ارزشمند را در لیگ برتر به دست آوریم. تیم ما از نظر کیفی نسبت به شروع فصل قابل قیاس نیست و همانطور که پیشتر هم گفتم، بازیکنان به مرز آمادگی مطلوب، چه از نظر بدنی و چه از نظر تاکتیکی، رسیدهاند. مطمئن هستم که فردا شاهد نمایش بسیار خوبی از سوی تیم خواهیم بود.
صاحبجمعی، پیشنهادی را به امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ارائه کرد و افزود: درون دروازه، ما نیما میرزاده را داریم که در بازیهای اخیر عملکرد درخشانی داشته و میتواند در آینده به تیم ملی کمک کند. با این حال، از قلعهنویی خواهش میکنم نگاه ویژهتری به امیرحسین جولانی داشته باشد. اعتقاد دارم که او میتواند در پازل دفاعی تیم ملی مؤثر باشد.
وی گفت: با توجه به اینکه در جام جهانی معمولاً تیم ما در فاز دفاعی کار بیشتری دارد، بازیکنی مانند جولانی که از فیزیک بسیار خوبی برخوردار است، میتواند به تیم ملی کمک کند. به هر حال، سرمربی تیم ملی باید عملکرد همه بازیکنان لیگ برتر را زیر نظر داشته باشد و ما امیدواریم بازیکنان شایسته مس نیز مورد توجه قرار بگیرند.