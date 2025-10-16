به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: شهدای وحدت با نثار جان خود، پیام انسجام، مقاومت و پاسداری از آرمان‌ های انقلاب اسلامی را به نسل‌ های امروز و آینده منتقل کردند.

غلامحسین غفوری در مراسم یادواره شهدای وحدت با حضور جمعی از مسئولان استانی، فرهنگیان، دانش‌ آموزان و خانواده‌ های معظم شهدای بردسکن افزود: یاد و خاطره ۴۱ شهید والامقام وحدت در سطح کشور را گرامی می داریم، ادامه مسیر این شهدا در گرو حفظ همبستگی، روحیه خدمت‌ گزاری و انجام وظیفه با اخلاص در دستگاه تعلیم و تربیت است.

وی خاطرنشان کرد: هر معلم در جایگاه خود یک مجاهد فرهنگی است و اگر با روحیه ایثار و باور به ارزش‌ های شهدا فعالیت کند، می‌ تواند اثرات ماندگاری در جامعه بر جای بگذارد.

در ادامه مراسم معاون آموزش ابتدایی اداره‌ کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به جایگاه فرهنگی مدارس شاهد گفت: مدارس شاهد، نماد ایثار، تلاش و ارزش‌ مداری در نظام تعلیم و تربیت هستند و باید با برنامه‌ ریزی هدفمند، فرهنگ ایثار و شهادت را در دل دانش‌ آموزان نهادینه کنند.

زهرا شوشتری همچنین با اشاره به ورود دو هزار معلم جدید به مجموعه آموزش و پرورش استان افزود: این نیروهای جوان با انگیزه، انرژی و دانش به‌ روز خود می‌ توانند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی ایفا کنند.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از فرهنگیان ایثارگر شهرستان بردسکن با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

این مراسم به همت اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش بردسکن در دبیرستان شاهد دخترانه شهدای وحدت برگزار شد.