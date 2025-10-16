





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده سپاه فجر از بخش‌های مختلف صدا و سیمای مرکز فارس بازدید و از همه برنامه‌سازان که این روز‌ها ایران جان فارس ایران را به نمایش گذاشتند قدردانی کرد .

سردار بوعلی ایران جان را بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های فارس عنوان کرد .

مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس هم ایران جان را موقعیت بسیار مناسبی برای معرفی بخش‌های مختلف استان دانست و گفت: تا کنون ۲۰ عنوان برنامه تلویزیونی از مکان‌های مختلف استان برای شبکه‌های سراسری ارسال شده است ؛ در رادیو هم ده عنوان برنامه با شبکه‌های سراسری به اشتراک گذاشته شد و در خبر هم ۲۰۰ گزارش و میان برنامه خبری به شبکه‌های سراسری ارسال شد.

همچنین سردار بوعلی از بخش فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس که به زودی شبکه اینترنتی پارسه را راه‌اندازی می‌کند دیدن کرد.

این شبکه در برنامه‌های سپهر و تلوبیون قابل مشاهده است که ظرفیت‌های استان فارس بعد از ایران جان در شبکه پارس نمایش داده می‌شود .