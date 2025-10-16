به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: این محموله با یک فروند لنج باری هزار و ۲۰۰ تنی به‌صورت مستقیم عازم بندر بوصاصوی قاره آفریقا شد.

مرتضی سالاری افزود: این لنج به‌صورت مستقیم به بندر بوصاصو حرکت کرده است و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، پیش‌بینی می‌شود ۱۲ روز به مقصد برسد.

وی افزود: ارسال این‌گونه محموله‌ها به آفریقا، پیش از این نیز از بندرلنگه صورت می‌گرفت که نشان‌دهنده رشد تدریجی و مستمر همکاری‌های تجاری بین ایران و کشور‌های آفریقایی است.

بندرلنگه با توجه به موقعیت راهبردی یکی از مراکز مهم صادرات غیرنفتی در منطقه است.

این بندر تاریخی از دیرباز محل رفت‌وآمد لنج‌های تجاری به سواحل شرقی آفریقا بوده و سابقه‌ای طولانی در مبادلات دریایی و بازرگانی دارد.