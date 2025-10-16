پخش زنده
امروز: -
رئیس انجمن علمی متخصصین ریه ایران گفت: مواردی که در تأمین داروهای تنفسی به مشکل برخوردیم دو داروی بیماران آسمی و بیماران انسداد مزمن ریوی بود که آمریکا آنها را تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصطفی قانعی در حاشیه یازدهمین کنگره ملی بیماریهای ریه بالغین بیان کرد: دو بیماری آسم و انسداد مزمن ریوی جزو شایعترین مشکلات تنفسی در کشور هستند.
وی افزود: بنابراین هدفگذاری کردهایم تا این بیماریها کاهش یابد. اگر مصرف سیگار و آلودگی هوا در کشور کاهش یابد میزان بروز بیماریهای انسداد مزمن ریوی ۵۰ درصد کاهش مییابد.
این استاد بیماریهای ریوی افزود: در این بیماریها پیشگیری خاصی نداریم بنابراین بهترین شیوه، درمان بیماری است.
قانعی اظهار داشت: در بیماریهای تنفسی نکتهای که وجود دارد این است که افراد بیمار در اثر تنگی نفس خواب خوبی نیز ندارند.
این استاد بیماریهای ریه متذکر شد: بنابراین سبک زندگی آنها نیز به هم میریزد و این موضوع بر کیفیت زندگی اجتماعی و شغلی آنها نیز اثرگذار است.
رئیس انجمن علمی متخصصین ریه ایران درباره وضعیت تأمین داروهای بیماران تنفسی ادامه داد: الان داروهای استنشاقی هم تولید و هم وارد میشود.
وی یادآور شد: در زمینه داروهای تنفسی، مواردی که در تأمین آنها به مشکل برخوردیم دو داروی بیماران آسمی و بیماران انسداد مزمن ریوی بود که آمریکا آنها را تحریم کرد.
دبیر ستاد زیستفناوری معاونت علمی ریاستجمهوری ادامه داد: به دلیل اینکه نرخ ارز دارو در دو سال پیش تغییر کرد قیمتگذاری داروها جدید شد و بیمه در پی قیمتگذاری جدید، پوشش بیمهای را افزایش نداد.
وی تصریح کرد: بنابراین پرداخت از جیب بیماران تنفسی نسبت به دو سال پیش افزایشیافته است و بنابراین نیاز به حمایت از این بیماران وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیشترین علت فوت بیماران ریوی، بیماریهای قلبی آنهاست، خاطرنشان کرد: ذرات با اندازه کمتر از ۲.۵ میکرون آسیب بهسلامت ریه میزنند، در تهران غلظت این ذرات به طور میانگین نزدیک به ۳۰ برابر حد مجاز است.