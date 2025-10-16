زنده یاد سعید مظفری بیش از ۶ دهه سابقه فعالیت در دوبلور فیلم‌ها و مجموعه‌های ایرانی و خارجی را داشت که از آن جمله می‌توان به «خوب، بد، زشت»، «محمد رسول الله (ص)»، «ساعت شلوغی» و «سال‌های دور از خانه»، اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گوینده مجموعه‌های تلویزیونی مانند «امام علی (ع)»، «پدر سالار» و فیلم‌های سینمایی مثل «آوار»، «یوزپلنگ» و «آخرین شناسایی»، هم بود.

عباس مطمئن زاده کارشناس دوبله، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش، درباره سال‌ها فعالیت زنده یاد مظفری گفت:­­ سعید مظفری، صدای بسیار ­خیلی آرامی داشت ­و معروف بود به صدای مخملی، صدای کاملا احساساتی و وقتی که صبحت می‌کرد مخصوصا به جای بازیگران جوان و رمانتیک، صداش خیلی متناسب بود با نقشی که دوبله می کرد. ­ سعید مظفری نقش‌ها را درک و با نقش ارتباط برقرار می‌کرد و این بر می گردد به آن سال‌هایی که وارد عرصه دوبله شد و با استادانی مثل رسول زاده­، ­­ علی کسمائی، شرافت و کسانی که استادان این کار بودند و تعلیم می‌دادند گوینده‌ها را، کار کرد.

وی گفت: در کار‌های کمدی هم کار دوبله انجام دادند ولی خیلی نقش کمدی را دوبلوری نکرد و بیشتر نقش های جدی را گویندگی کرد. ­یکی از خصوصیات سعید مظفری این بود که هر نقشی را دوبله نمی‌کرد و معتقد بود که باید وفادار بود به دیالوگ. وی در عرصه دوبلاژ فوق العاده و بی نظیر بود. ­

وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از نقش‌های سعید مظفری را دوست دارید گفت: دوبله­ نقش‌های براد پیت را خیلی دوست دارم، هرچند هر نقشی که مظفری دوبله می‌کرد واقعا بی نظیر بود، چون خیلی دلنشین نقش‌ها را بیان می‌کرد و جز کسانی بود که کار‌ها را خیلی جدی می‌گرفت و نقش‌هایی را که دوست داشت بیش از اندازه وقت صرف می کرد. تنوع کارهاش خیلی بالا بود و تهیه یک فهرست از کار‌های مظفری خیلی سخت است. ­

وی در پاسخ به این سوال که آیا این نسل دوبله تکرار شدنی است یا نه؟ و با توجه به اینکه هوش مصنوعی هم آمده است و خیلی از صدا‌ها را می‌شود با هوش مصنوعی ساخت گفت:­­ هوش مصنوعی در این عرصه خیلی فعال نیست. اینها پدیده‌ای بودند در عرصه دوبله و وقتی هر کدام از این افراد از این عرصه می‌روند یک خلا بزرگی ایجاد می‌شود، کسی نیست جای اینها را بگیرد، ما گوینده‌های بسیاری داریم که خیلی خوب هستند، تبحر دارند ولی صداهایشان­ خاص نیست و اکثر صدا‌ها شبیه هم هست. ­­این بانک صدا را متاسفانه نداریم و روز به روز این بانک فقیر می‌شود. کسانی مثل سعید مظفری در یک دوران طلایی درخشیدند و هرگز تکرار نمی‌شوند. ­­­­