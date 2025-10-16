به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نیرو‌های مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای از شهادت، سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد مشترک ارتش یمن خبر داد.

در ادامه این بیانیه آمده است نبرد با دشمن هنوز پایان نیافته و دشمن صهیونیستی به‌سبب جنایاتی که مرتکب شده است، به یاری خداوند متعال، مجازات بازدارنده خود را دریافت خواهد کرد تا به وسیله آن، آزادی قدس و نابودی کامل این رژیم محقق شود.

نیرو‌های مسلح یمن تصریح کردند: این مسیر بزرگ شهدای والامقام ما در راه آن به شهادت رسید، هیچگاه پایان نمی‌پذیرد، بلکه راهی است که نسل‌های آینده آن را ادامه می‌دهند و قهرمانان یکی پس از دیگری آن را پیش می‌برند.