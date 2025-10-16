اردوی مشترک تیم‌های ترامپولین هرمزگان و کیش با هدف آمادگی حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور تا فردا به میزبانی کیش ادامه دارد.

تمرینات مشترک ترامپولین‌های کیش و هرمزگان به میزبانی کیش

تمرینات مشترک ترامپولین‌های کیش و هرمزگان به میزبانی کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرمربی تیم ملی و ترامپولین کیش، گفت: در این اردو ۱۰ ورزشکار هرمزگانی و ۶ ورزشکار کیش در رده‌های سنی مختلف زیر نظر کادر فنی تمرین می‌کنند.

ماهان باژرنگ، افزود: ارتقای فنی و هماهنگی بین ورزشکاران و فرصت مناسب برای سنجش آمادگی آنان پیش از حضور در مسابقات قهرمانی از مهمترین اهداف اردوی تدارکاتی است.

او افزود: ورزشکاران حاضر در اردو از استعداد بالایی برخوردارند و امیدواریم با تداوم همکاری‌ها، شاهد موفقیت‌های بیشتری در رقابتهای ملی و بین‌المللی باشیم.

اردوی مشترک تیم ترامپولین تا فردا به میزبانی کیش ادامه دارد و ورزشکاران برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.