بازدید استاندار قزوین از پروژههای نهضت ملی مسکن در مهرگان
استاندار با حضور در مهرگان، از روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن و نحوه خدماترسانی و آمادهسازی زیرساختها بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، تاکنون ۵ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در شهرستانهای آبیک، تاکستان، بویینزهرا و مهرگان تکمیل و آماده واگذاری شدهاند. با این حال، برخی از متقاضیان هنوز نسبت به تسویهحساب نهایی اقدام نکردهاند.
از مجموع این واحدها، تاکنون هزار و ۷۰۰ نفر واریزی خود را تکمیل کردهاند و ۸۰۰ نفر نیز کارت قسط دریافت کردهاند.
همچنین طبق برنامهریزی انجامشده، قرار است تا پایان سال جاری ۲ هزار و ۸۸۰ واحد دیگر در مهرگان به بهرهبرداری برسد.
استان قزوین با عملکرد موفق خود در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، رتبه نخست کشوری را در این حوزه به خود اختصاص داده است.