رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مراسم افتتاح کارخانه تولید دارو و مکملهای دامپزشکی در بابلسر، امنیت غذایی را خط مقدم دفاع از کشور خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارخانه تولید دارو و مکملهای دامپزشکی شرکت سپهران کاشت فرداد آریایی با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد ریالی و با حضور مسئولان کشوری و استانی در شهرستان بابلسر افتتاح شد.
دکتر علی رفیعیپور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در این مراسم با اشاره به اهمیت راهبردی امنیت غذایی اظهار داشت: امنیت غذایی خط مقدم دفاع از کشور است و حتی از جنگهای سختافزاری و سایبری مهمتر است.
وی با هشدار درباره تهدیدات نوین علیه امنیت غذایی کشور افزود: دشمنان برای از پا درآوردن ملتها، دیگر تنها متکی به جنگافزارهای پرهزینه نیستند. امنیت غذایی امروز مهمترین هدف آنان است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور، جنگ بیولوژیک از طریق عوامل بیماریزا برای دام، طیور و آبزیان را تهدیدی کمهزینه اما با اثری غیرقابل جبران توصیف کرد.
رفیعیپور با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در تأمین امنیت غذایی گفت: آینده امنیت غذایی در اختیار شرکتهای دانشبنیان است و یکی از مهمترین دستاوردهای چنین پروژههایی جلوگیری از خروج استارتآپها و نخبگان از کشور است.
وی با ارائه آمارهایی از تولیدات دامی کشور گفت: در شرایط شدیدترین تحریمها، کشورمان بیش از ۱۸ میلیون تن فرآورده خام دامی تولید میکند و در تولید برخی محصولات مانند شیر و تخم مرغ، در رتبههای برتر جهان قرار داریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، استان مازندران را ستون فقرات امنیت غذایی کشور خواند و از همه دستگاهها خواست برای پایداری تولید و امنیت غذایی از وزارت جهاد کشاورزی حمایت کنند.
این کارخانه با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم در شهرستان بابلسر افتتاح شده است.