به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، این مراسم عصر امروز، پنجشنبه، با حضور سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار احمد اخوان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه، سردار حسینعلی یوسفعلی‌زاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی و جمعی از فرزندان شهدای شاخص و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

شهید شوشتری، اسوه اراده و اخلاص بود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی در این مراسم به تشریح ویژگی‌های شخصیتی سرداران وحدت پرداخت و گفت: همه نزدیکان شهید شوشتری، ایشان را به وسواس در کار می‌شناختند به‌طوری که از انجام‌شدن یک کار بار‌ها اطمینان حاصل می‌کرد و تا زمانی که به امور تعیین‌شده رسیدگی نمی‌شد، حتی به امورات شخصی خود نیز نمی‌پرداخت و خواب و خوراک را بر خود حرام می‌کرد.

سردار حسینعلی یوسفعلی‌زاده افزود: دومین ویژگی شخصیت شهید شوشتری، رفتار صمیمانه و هم‌افزایی بود که به برکت همین روحیه باعث شد خیلی زود به‌عنوان مسیح سیستان، شخصیتی محبوب برای همه هموطنان در این استان باشد.

او ادامه داد: سردار شهید نورعلی شوشتری از ظرفیت مردم استان سیستان و بلوچستان در راستای برقراری و تقویت امنیت پایدار استفاده کرد که این اقدام موفق بود و به‌عنوان یک راهبرد دفاعی انتخاب و سیاست دفاعی کشور مبتنی بر وحدت تعریف شد؛ اینگونه بود که وی لقب شهید امنیت و شهید وحدت گرفت.

سردار یوسفعلی‌زاده خاطرنشان کرد: با همه این تفاسیر و فراتر از این مسائل، آنچه شهید شوشتری را به شخصیت جاویدان در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی تبدیل کرد، مراتب اخلاص و صداقت او بود که باعث شد تا بعد از شهادت وی مردم استان سیستان و بلوچستان نام نورعلی را برای فرزندان خود انتخاب کنند.