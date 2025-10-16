با توجه به اعلام دامپزشکی وبرای جلوگیری از گسترش و شیوع بیماری تب برفکی بازار دواب بوکان به مدت حداقل ۲ هفته تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون خدمات شهری شهرداری بوکان گفت: با توجه به اعلام دامپزشکی و به جهت جلوگیری از گسترش و شیوع بیماری تب برفکی بازار دواب این شهر بمدت حداقل ۲ هفته تعطیل اعلام می‌شود.

مرادی افزود: از کلیه دامداران و همشهریان ارجمند درخواست می‌شودبرای حفظ سلامتی خود و دیگر شهروندان از مراجعه به این بازار تا اطلاع بعدی جدا خودداری فرمایند.

وی ادامه داد:تب برفکی یا «بیماری دهان و پا» یک بیماری عفونی و گاهی کشنده ویروسی است که موجب بیمار شدن حیوانات زوج سم از جمله گاو اهلی و اعضای خانوادهٔ گاوسانان می‌شود. این ویروس عامل بیماری در ابتدا به مدت دو تا سه روز تب شدید ایجاد نموده و متعاقباً تاول‌هایی در داخل دهان و روی پا ظاهر می‌شود که ممکن است پاره شده و موجب لنگش حیوان شود.

مرادی اضافه کرد:این بیماری بسیار واگیردار است و قطرات آیروسل دفع شده از حیوان آلوده، تماس با تجهیزات دامداری، غذا، وسایل نقلیه، البسه آلوده و حیوانات شکارچی اهلی و وحشی موجب گسترش بیماری می‌شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری گفت:این بیماری به عنوان طاعون صنعت دامداری محسوب می‌شود. کنترل بیماری منوط به واکسیناسیون، مراقبت شدید نقل و انتقال حیوانات، قرنطینه نمودن حیوانات مبتلا، اعمال محدودیت در خرید و فروش حیوانات و گاهی معدوم نمودن میلیون‌ها راس دام است.