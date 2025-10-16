به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در بازدید از مناطق شرق استان در نشست پیگیری و بررسی مشکلات کشاورزان دربخش اژیه هرند گفت:اساس کار ما “توانمندسازی بر پایه اصلاح اصول کشت” است.

سید امیرحسین مدنی با اشاره به فراهم کردن زیرساخت‌های کشاورزی و حل مشکلات بهداشتی و آموزشی افزود:بنیاد برکت برای رسیدگی فوری و مؤثر به مشکلات ناشی از خشکسالی و حمایت از معیشت کشاورزان و ساکنان محروم شرق اصفهان با اشتغال‌زایی هدفمند گام بر میدارد.

مجید ترابی، فرماندار هرند نیز با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد شغل مردم این شهرستان کشاورزی است، افزود:محور برنامه ها‌ی این بنیاد در حوزه کشاورزی اشتغال و توسعه صنایع کم‌آب‌بَر و را اندازی گلخانه‌ها است.

اشتغال‌زایی، توانمندسازی و حمایت از واحد‌های صنعتی و تولیدی، حل مشکلات حوزه بهداشت و سلامت و آموزش از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.