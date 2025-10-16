پخش زنده
با محوریت حمایتهای بنیاد برکت، طرحهای اشتغالزایی برای بهبود وضعیت کشاورزی در شرق استان از مسیر اصلاح الگوی کشت دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در بازدید از مناطق شرق استان در نشست پیگیری و بررسی مشکلات کشاورزان دربخش اژیه هرند گفت:اساس کار ما “توانمندسازی بر پایه اصلاح اصول کشت” است.
سید امیرحسین مدنی با اشاره به فراهم کردن زیرساختهای کشاورزی و حل مشکلات بهداشتی و آموزشی افزود:بنیاد برکت برای رسیدگی فوری و مؤثر به مشکلات ناشی از خشکسالی و حمایت از معیشت کشاورزان و ساکنان محروم شرق اصفهان با اشتغالزایی هدفمند گام بر میدارد.
مجید ترابی، فرماندار هرند نیز با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد شغل مردم این شهرستان کشاورزی است، افزود:محور برنامه های این بنیاد در حوزه کشاورزی اشتغال و توسعه صنایع کمآببَر و را اندازی گلخانهها است.
اشتغالزایی، توانمندسازی و حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی، حل مشکلات حوزه بهداشت و سلامت و آموزش از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.