

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی شهر پوئبلا مکزیک برگزار می‌شود.

رقابت‌های جدول اصلی گروه مردان این مسابقات با حضور ۳۲ تیم در هشت گروه از امروز (پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه) آغاز شد و تیم ملی ایران (امیر علی قلعه نوی – حبیب ناصری) در گروه چهارم با اوکراین، آرژانتین و چین همگروه است.

ملی‌پوشان ساحلی ایران امشب (ساعت ۲۲) در نخستین دیدار خود به مصاف اوکراین (Kozii-Nahornyi) رفتند و دو بر یک حریف خود را شکست دادند تا به نخستین برد خود دست یابند.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال ایران در ست نخست ۲۱ بر ۱۶ مغلوب حریف شد، اما در دو ست بعدی با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۲ و ۱۵ بر ۱۱ به پیروزی رسید و در صدر جدول قرار گرفت.

در دیگر دیدار همزمان این گروه تیم چین دو بر صفر با امتیاز مشابه ۲۱ بر ۱۸ آرژانتین را شکست داد تا رتبه دوم جدول را به دست آورد و تیم‌های آرژانیتن و اوکراین در رتبه‌های سوم و چهارم جدول قرار گیرند.

شاگردان عبدالرئوف بستگانی از ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه ۲۵ مهر در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف آرژانتین می‌روند.