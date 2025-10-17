استاندار بوشهر، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان در تولید ناخالص ملی، تاکید کرد: استان بوشهر همواره به خاطر مردم فعال و روحیه مشارکت‌پذیر و موقعیت ممتاز جغرافیایی، یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ملی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، وی ضمن اشاره به سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به بوشهر و اختصاص اعتبار و تسهیلات ویژه به حوزه سرمایه‌گذاری، افزود: تکمیل بزرگراه دالکی-کنارتخته و تبدیل ورودی و خروجی‌های استان به بزرگراه، گام‌های مهمی برای تحول حمل‌ونقل و تسهیل ارتباطات است و در این راستا برای بزرگراه دالکی-کنارتخته به مسافت ۱۵ کیلومتر، بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.

زارع با ابراز امیدواری درباره توسعه بنادر استان گفت: ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا و صادرات و واردات در بنادر بوشهر افزایش یافته و با انجام طرح‌های توسعه‌ای بنادر و تکمیل خطوط ریلی و آزادراه این ظرفیت افزایش بیشتری می‌یابد.

استاندار بوشهر نقش سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را کلیدی دانست و اظهار داشت: اتصال خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه نه‌تنها از نظر اقتصادی طرح اجرا شده تا شیراز را کاملاً توجیه‌دار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش رونق و پایداری معیشت مردم و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خواهد بود. فعالان بخش خصوصی می‌توانند در کنار فعالیت‌های جاری، با سرمایه گذاری نقش عمده‌ای در تحول و ارتقا شاخص‌های استان ایفا کنند.

زارع تأکید کرد: تصمیمات و اقدامات زیرساختی اخیر نشان‌دهنده عزم دولت چهاردهم برای ارتقای جایگاه بوشهر در عرصه اقتصاد کشور است.