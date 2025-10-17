پخش زنده
در آستانه هفته تربیتبدنی و ورزش، از پوستر رسمی مسابقات کشتی فرنگی استعدادهای برتر کشور رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات کشتی فرنگی استعدادهای برتر کشور از ۲۹ مهر تا ۲ آبانبه میزبانی کلانشهر شیراز برگزار خواهد شد و بیش از ۵۰۰ ورزشکار از ۳۰ تیم از سراسر کشور در این رویداد ملی به رقابت خواهند پرداخت
مدیر کل ورزش و جوانان فارس در این مراسم با تبریک هفته تربیتبدنی، بر نقش مؤثر ورزش کشتی در ارتقای هویت ملی و سلامت جوانان تأکید کرد و گفت: استان فارس همواره در عرصه کشتی کشور جایگاه ویژهای داشته و میزبانی این رقابتها فرصتی ارزشمند برای شناسایی و حمایت از استعدادهای نوظهور این رشته است.
وی افزود: برگزاری این مسابقات در شیراز، نشاندهنده ظرفیت بالای زیرساختهای ورزشی استان و توانمندی هیأت کشتی فارس در میزبانی رویدادهای ملی است.
رئیس هیأت کشتی استان فارس هم با اشاره به اهمیت این رقابتها اظهار کرد: مسابقات استعدادهای برتر کشتی فرنگی با حضور ورزشکاران منتخب از سراسر کشور برگزار میشود و هدف آن، کشف قهرمانان آینده و تقویت پشتوانه تیمهای ملی است.