برخورد خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس در جاده سپیدان به شیراز، پنج کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر سپیدان گفت: این حادثه در کیلومتر ۶۰ جاده سپیدان-شیراز به هلال‌احمر رخ داد و بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه‌های دالین سپیدان و کوهستان دراک، به همراه خودروی نجات و آمبولانس، به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته خورشیدی: نجاتگران پس از ارزیابی اولیه صحنه، مصدومان گرفتار در خودرو‌ها را رهاسازی کردند؛ در این حادثه پنج نفر جان باختند و سه نفر مصدوم شدند.

وی بیان کرد: نجاتگران پس از کمک‌های اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به اورژانس و پیکر جانباختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

شهرستان سپیدان به مرکزیت شهر اردکان در ۸۰ کیلومتری غرب شیراز واقع است.

این شهرستان با جاذبه‌های گردشگری طبیعی مانند آبشار مارگون و چله‌گاه در فصل گرم سال میزبان گردشگران بسیاری است.