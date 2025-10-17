پخش زنده
مسابقه رالی اتومبیل رانی اروپای مرکزی مرحله دوازدهم از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات، رالی اروپای مرکزی در مسیر ۳۰۶.۰۸ کیلومتری در جادههای آسفالته منطقه باد گرایس باخ در ایالت باواریای آلمان برگزار میشود و نتایچ این رقابت در پایان روز نخست (۲ مرحله از ۱۸ مرحله ویژه) به این شرح اعلام شد:
۱-سباستین اوژیه از فرانسه – اتومبیل تویوتا یاریس ۱۲:۴۸:۴ دقیقه
۲- کاله رووانپرا از فنلاند – تویوتا یاریس ۱:۶ ثانیه اختلاف
۳-آدرین فورمو از فرانسه – هیوندای آی ۲۰، ۳:۹ ثانیه اختلاف
۶-اوت تاناک از استونی – هیوندای آی ۲۰، ۶.۱ ثانیه اختلاف
۷-تیری نوویل از بلژیک – هیوندای آی ۲۰، ۶.۳ ثانیه اختلاف