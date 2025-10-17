پخش زنده
امروز: -
پویش ملی سلامت دهان و دندان همزمان با سراسر کشور،در مدارس ابتدایی این شهرستان اجرا یی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن در مراسم پویش سلامت دهان و دندان در دبستان ابتدایی شاهد با اشاره به اهمیت سلامت دهان و دندان بهویژه در میان دانشآموزان گفت: این پویش ملی از سوی وزارت بهداشت از ۱۹ مهرماه به مدت یک هفته در سراسر کشور آغاز شده و در سطح شهرستان تنکابن نیز با همکاری اداره آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی بهویژه پایه سوم در حال اجراست.
علوی افزود: این طرح کودکان با نحوه صحیح مسواک زدن آشنا میشوند و آموزشهایی کاربردی توسط کارشناسان بهداشت دهان و دندان ارائه میگردد.
وی گفت: ازاهداف اصلی این پویش کاهش پوسیدگی دندان در کودکان ۱۲ ساله، افزایش سواد سلامت دهان و دندان در میان دانشآموزان، جلب مشارکت والدین و معلمان و ترویج رفتارهای درست بهداشتی از سنین پایه است، به همین منظور، آموزشهای چهره به چهره، نمایشهای آموزشی، و توزیع اقلام بهداشتی از جمله مسواک و خمیر دندان نیز در برنامه قرار دارد.
شعار این پویش «دو دو تا یادت نره» است، به اهمیت مسواک زدن دوبار در روز هر بار به مدت دو دقیقه اشاره دارد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن با تأکید بر استمرار این آموزشها اظهار داشت: امیدواریم با اجرای چنین پویشهایی، گام مؤثری در جهت کاهش هزینههای درمانی، ارتقاء کیفیت زندگی کودکان و نهادینهسازی فرهنگ بهداشت دهان و دندان در خانوادهها برداشته شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای سلامت جسم و روان دانشآموزان گفت: رعایت بهداشت دهان و دندان، تأثیر مستقیمی بر سلامت جسم و حتی روح انسان دارد، آموزش و پرورش به عنوان دستگاه تربیتی کشور، تمامقد در خدمت چنین پویشهایی است و از آن حمایت میکند.
صالحی همچنین با اشاره به اسناد بالادستی آموزش و پرورش افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ساعتی برای دانشآموزان در نظر گرفته شده است که یکی از این ساعتها، ساعت تربیت تندرستی و سلامت است، بهداشت دهان و دندان، به عنوان بخشی مهم از این ساعت، در دستور کار ما قرار دارد و در تمام مدارس به طور جدی پیگیری میشود.